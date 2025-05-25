Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Final-Four yarı final maçında Panathinaikos Aktor'u 82-76 yenerek adını finale yazdırdı.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague final maçında Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Beko'nun Turkish Airlines EuroLeague final maçındaki rakibi yarı finalde Olympiakos'u 78-68 mağlup eden Monaco oldu.
Basketbolseverler Fenerbahçe Beko ile Monaco arasında oynanacak olan final maçının detaylarını araştırmaya başladı.
Peki, Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman?
Fenerbahçe Beko - Monaco maçı 25 Mayıs 2025 Pazar (bugün) günü oynanacak.
Saat 20.00’de başlayacak olan Fenerbahçe Beko - Monaco maçı S Sport kanalından canlı yayınlanacak.