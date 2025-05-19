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Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe ile Panathinaikos arasında oynanacak olan EuroLeague Final Four maçı için geri sayım başladı. İşte dev maçın detayları...