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Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının detayları merak uyandırdı. İşte, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının bilgileri...