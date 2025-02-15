Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon oynadığı 22 maçta topladığı 54 puan ile 2. sırada yer alıyor.
Öte yandan Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kasımpaşa bu sezon oynadığı 22 maçta topladığı 31 puan ile 8. sırada yer alıyor.
Kasımpaşa'yı konuk ettiği son 13 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe, son beş karşılaşmanın tamamını kazandı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe deplasmanda 2-0 kazanmıştı.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının detaylarını sizler için derledik.
İşte, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının detayları...
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman?
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 16 Şubat 2025 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.
Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.