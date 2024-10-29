Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi altıncı hafta maçında Galatasaray Daikin'i konuk edecek.

Fenerbahçe Medicana ligin ilk beş haftasında oynadığı tüm karşılaşmaları set vermeden 3-0 kazanarak 5’te 5 yaptı ve haftaya lider girdi.

Öte yandan 5'te 5 yapan Galatasaray Daikin ise 5 hafta sonunda averajla 2. basamakta yer alıyor.

Voleybolseverler Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin arasında oynanacak müsabakanın detaylarını araştırmaya başladı.

Peki, Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte dev maçın detayları...

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı ne zaman?

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı 29 Ekim Salı günü (bugün) Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Saat 17.30’da başlayacak olan Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı TRT Spor Yıldız’dan canlı yayınlanacak.