Fenerbahçe Medicana - VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hüseyin Topuz

Fenerbahçe Medicana ve VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi final serisinde kozlarını paylaşacak.

5 maç üzerinden oynanacak final serisinin ilk karşılaşması için geri sayım başladı. Final serisinde 3 galibiyet alan takım şampiyonluğa ulaşacak.

Voleybolseverler, Fenerbahçe Medicana - VakıfBank maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Peki, Fenerbahçe Medicana - VakıfBank maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte, Fenerbahçe Medicana - VakıfBank maçının detayları…

Fenerbahçe Medicana - VakıfBank maçı ne zaman?

Fenerbahçe Medicana - VakıfBank mücadelesi 17 Nisan 2025 Perşembe günü oynanacak.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabakanın TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

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Hüseyin Topuz
Seo Editor