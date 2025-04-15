Fenerbahçe Medicana - VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz
Fenerbahçe Medicana ve VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi final serisinde kozlarını paylaşacak.
5 maç üzerinden oynanacak final serisinin ilk karşılaşması için geri sayım başladı. Final serisinde 3 galibiyet alan takım şampiyonluğa ulaşacak.
Voleybolseverler, Fenerbahçe Medicana - VakıfBank maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.
Peki, Fenerbahçe Medicana - VakıfBank maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
İşte, Fenerbahçe Medicana - VakıfBank maçının detayları…
Fenerbahçe Medicana - VakıfBank maçı ne zaman?
Fenerbahçe Medicana - VakıfBank mücadelesi 17 Nisan 2025 Perşembe günü oynanacak.
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabakanın TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.