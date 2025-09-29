Fenerbahçe - Nice maçı şifresiz! İşte, Fenerbahçe - Nice maçının kanalı...

Fenerbahçe - Nice maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesinde Fransız ekibi Nice ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk maçta Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan Fenerbahçe taraftarı önünde galibiyet almak istiyor.

Futbolseverler, Fenerbahçe - Nice maçının detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Sarı lacivertli futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise Fenerbahçe - Nice maçının hangi kanalda yayınlanacağı oldu.

Peki, Fenerbahçe - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe - Nice maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Nice maçı 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak.

Fenerbahçe - Nice maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.