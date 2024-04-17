Fenerbahçe - Olympiakos maçı TV8'de mi? Acun Ilıcalı duyurdu...
ensonhaber.com

Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak.

Yunanistan'da oynanan çeyrek final eşleşmesinin ilk maçını Olympiakos 3-2 kazandı.

Futbolseverler Perşembe günü oynanacak olan Fenerbahçe - Olympiakos rövanş maçının hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli taraftarları sevindirecek müjdeyi verdi.

Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda yayınlanacak?

İşte zorlu maçın yayınlanacağı kanal...

Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda?

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Fenerbahçe-Olympiakos karşılaşması şifresiz olarak TV8'den yayınlanacak" dedi.

18 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak olan Fenerbahçe - Olympiakos maçı TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak..