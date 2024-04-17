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Fenerbahçe - Olympiakos maçı TV8'de mi? Acun Ilıcalı duyurdu...

Fenerbahçe - Olympiakos maçı TV8'de mi? Acun Ilıcalı duyurdu... Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak olan Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçının yayınlanacağı kanal belli oldu. İşte dev maçın yayınlanacağı kanal...