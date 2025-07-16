Fenerbahçe - Portimonense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Portekiz kampında ilk hazırlık maçına çıkıyor.
2025-2026 sezonu öncesi hazırlıklarına Portekiz'de devam eden sarı lacivertliler burada toplamda 4 hazırlık maçı oynayacak.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Portekiz kampındaki ilk hazırlık maçında Portimonense ile karşılaşacak.
Futbolseverler Fenerbahçe - Portimonense maçının detaylarını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı.
İşte, Fenerbahçe - Portimonense maçının bilgileri...
Fenerbahçe - Portimonense maçı ne zaman?
Fenerbahçe - Portimonense maçı, 17 Temmuz Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.
Fenerbahçe - Portimonense maçı S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.