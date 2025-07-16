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Fenerbahçe - Portimonense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin Portekiz kampında oynayacağı ilk hazırlık maçı için geri sayım başladı. İşte, Fenerbahçe - Portimonense maçının detayları...

Haber Merkezi Haber Merkezi
16.07.2025 11:14
Fenerbahçe - Portimonense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Portekiz kampında ilk hazırlık maçına çıkıyor.

2025-2026 sezonu öncesi hazırlıklarına Portekiz'de devam eden sarı lacivertliler burada toplamda 4 hazırlık maçı oynayacak.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Portekiz kampındaki ilk hazırlık maçında Portimonense ile karşılaşacak.

Futbolseverler Fenerbahçe - Portimonense maçının detaylarını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı.

İşte, Fenerbahçe - Portimonense maçının bilgileri...

Fenerbahçe - Portimonense maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Portimonense maçı, 17 Temmuz Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.

Fenerbahçe - Portimonense maçı S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

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