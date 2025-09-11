Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde takımın başına Domenico Tedesco'nun getirildiğini açıkladı.

Trabzonspor ile oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe yeni teknik direktörü Tedesco ile bu seriyi devam ettirmek istiyor.

Öte yandan teknik direktör Fatih Tekke ile sezona iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçını gol yemeden kazandı.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Fenerbahçe - Trabzonspor maçının detaylarını sizler için derledik.

İşte, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının detayları...

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 20:00'de başlayacak.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.