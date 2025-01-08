Fenerbahçe Türkiye Kupası’na katılacak mı? Ali Koç'un basın toplantısı ne zaman ve saat kaçta?

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası kararı için gözler Ali Koç’un yapacağı basın toplantısına çevrildi.

Fenerbahçe geçtiğimiz haftalarda kupaya katılmayacağını açıklamış ancak daha sonra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç Riva’da bir araya gelmişti.

Bu toplantının ardından kura çekimine katılan Fenerbahçe açıklanan fikstüre göre ilk maçına 9 Ocak Perşembe günü çıkacak.

Peki, Fenerbahçe Türkiye Kupası’na katılacak mı? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un basın toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İşte merak edilenler...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 8 Ocak Çarşamba (bugün) günü basın toplantısı düzenleyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada “2 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türk futbolunda yaşanan gelişmeler, Türkiye Kupası’na katılıp katılmama konusundaki pozisyonumuz ile devre arasında futbol takımımızın transfer planlamaları ve son dönemde stadımızda yaşananlar hakkında başkanımız Ali Koç tarafından 8 Ocak 2025 tarihinde saat 17.00’de açıklama yapılacaktır." ifadelerine yer verildi