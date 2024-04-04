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Fenerbahçe U19 takımı ile çıkacak! Galatasaray - Fenerbahçe süper kupa finali ne zaman?

Fenerbahçe U19 takımı ile çıkacak! Galatasaray - Fenerbahçe süper kupa finali ne zaman? Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa final maçı hakkında aramalar hız kazandı. İşte derbinin merak edilenleri...