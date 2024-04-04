Fenerbahçe U19 takımı ile çıkacak! Galatasaray - Fenerbahçe süper kupa finali ne zaman?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı uzun süredir gündemde yer alıyor.
Aralık ayında Suudi Arabistan’da oynanması planlanan ancak yaşanan gelişmeler sonrasında ertelenen Süper Kupa final maçı için geri sayım başladı.
Adeta yılan hikayesine dönen derbinin ne zaman oynanacağı merak ediliyor.
2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa finali için geri sayım başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü'nün Galatasaray ile oynayacakları maçın ileri bir tarihe ertelenmesi ve yabancı hakem ile oynanması yönündeki talebini kabul etmedi.
TFF'nin Fenerbahçe'nin talebini reddetmesinin ardından sarı-lacivertliler Süper Kupa maçına U19 Takımı ile çıkacağını açıkladı.
Süper Kupa final maçının detaylarını merak eden futbolseverler müsabakanın detaylarını araştırıyor.
Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın bilgileri...
Süper kupa finali ne zaman?
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan final maçı 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak.
Saat 21.30'da başlayacak maç ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.