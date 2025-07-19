Fenerbahçe - UD Leiria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2025-2026 sezonu öncesi hazırlıklarına Portekiz'de devam eden sarı lacivertliler burada toplamda 4 hazırlık maçı oynayacak.
Portekiz kampındaki ilk hazırlık maçında Portimonense ile karşılaşan Fenerbahçe mücadeleyi 2-1 kazandı.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Portekiz kampındaki ikinci hazırlık maçında UD Leiria ile karşılaşacak.
Futbolseverler Fenerbahçe - UD Leiria maçının detaylarını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı.
İşte, Fenerbahçe - UD Leiria maçının bilgileri...
Fenerbahçe - UD Leiria maçı ne zaman?
Fenerbahçe - UD Leiria müsabakası 20 Temmuz Pazar günü saat 22.00'de oynanacak.
Fenerbahçe - UD Leiria maçı S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.