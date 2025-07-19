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Fenerbahçe - UD Leiria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin Portekiz kampında oynayacağı ikinci hazırlık maçı için geri sayım başladı. İşte, Fenerbahçe - UD Leiria maçının detayları..

Haber Merkezi Haber Merkezi
19.07.2025 14:10
Fenerbahçe - UD Leiria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2025-2026 sezonu öncesi hazırlıklarına Portekiz'de devam eden sarı lacivertliler burada toplamda 4 hazırlık maçı oynayacak.

Portekiz kampındaki ilk hazırlık maçında Portimonense ile karşılaşan Fenerbahçe mücadeleyi 2-1 kazandı.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Portekiz kampındaki ikinci hazırlık maçında UD Leiria ile karşılaşacak.

Futbolseverler Fenerbahçe - UD Leiria maçının detaylarını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı.

İşte, Fenerbahçe - UD Leiria maçının bilgileri...

Fenerbahçe - UD Leiria maçı ne zaman?

Fenerbahçe - UD Leiria müsabakası 20 Temmuz Pazar günü saat 22.00'de oynanacak.

Fenerbahçe - UD Leiria maçı S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

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