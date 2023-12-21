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Fenerbahçe yeni doktorunu buldu! Alex de Souza dünya devini Türkiye’ye getiriyor…

Fenerbahçe yeni doktorunu buldu! Alex de Souza dünya devini Türkiye’ye getiriyor… Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kararlı adımlarla hareket ediyor. Sarı-lacivertli ekip, güçlü bir orta saha transferi için Brezilya yolculuğuna hazırlanıyor. Bu transfer sürecinde Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, sarı-lacivertli takıma aracılık edecek.