Fenerbahçe'de moraller bozuk! İşte Fred’in kaçıracağı maçlar

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Fenerbahçe bu sezon başını sakatlıklardan kaldıramıyor.

Sari-lacivertli takım bir kötü haber de orta saha yıldızı Fred’den aldı.

Son olarak Samsunspor karşısında 90 dakika top oynayan Brezilyalı yıldız, mücadele sonrası arka adalesinde ağrı hissetti.

Yapılan MR kontrollerinde Fred’in adalesinde zorlanma ve ödem tespit edildi. 32 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüşünün en az 15 günü bulabileceği öğrenildi.

Peki, Fred hangi maçları kaçıracak?

FRED’İN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Brezilyalı yıldız, ligdeki Bodrumspor maçında forma giyemeyecek.

Ancak sağlık ekibi, 2 Nisan’da Galatasaray ile oynanacak Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Fred’in sahada olması için yoğun bir tedavi süreci yürütecek.

Tecrübeli orta saha oyuncusunun derbiye yetişememesi halinde, 30. haftada Trabzonspor ile oynanacak kritik karşılaşmada hazır hale gelmesi bekleniyor.