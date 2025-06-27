Fenerbahçe’de tarih yazdı: 4 yıllık imzayı atıyor

Fenerbahçe Beko, 2024-2025 sezonunu basketbol tarihine altın harflerle yazdıracak bir performansla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon hem Türkiye Süper Ligi, hem Türkiye Kupası, hem de Avrupa’nın bir numaralı organizasyonu olan EuroLeague şampiyonluklarını kazanarak, unutulmaz bir başarıya imza attı.

Bu zaferle birlikte Fenerbahçe Beko, 2014-2015’ten bu yana aynı sezonda üç büyük kupayı birden kazanan ilk Avrupa takımı oldu.

Bu olağanüstü sezonun mimarlarından Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicus, kariyerindeki 17. şampiyonluğunu yaşadı.

Yönetim, bu başarıların ardından Jasikevicus ile yeni bir sözleşme imzalamak için harekete geçti.

4 YILLIK İMZA

Sports Digitale’nin haberine göre, sarı-lacivertli ekip, Litvanyalı çalıştırıcı Jasikevicius 2028-2029 sezonu sonuna kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Bu sezon EuroLeague, Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluklarını kazanarak Avrupa basketbolunda fark yaratan tecrübeli koçun, 4 yıllık imzayı atması bekleniyor.