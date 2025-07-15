Fenerbahçeliler müjde! 5 maç o kanalda yayınlanacak!

2025-2026 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe İstanbul'daki çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalarına Portekiz'de devam edecek olan sarı lacivertliler burada toplamda 4 hazırlık maçı oynayacak.

Fenerbahçe'nin Portekiz kampında oynayacağı hazırlık maçlarının S Sport Plus'ta şifresiz şekilde ekranlara geleceği açıklandı.

Buna göre Portekiz kampındaki hazırlık maçları ve Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak Lazio müsabakası, S Sport Plus’ta yayınlanacak.

İşte, Fenerbahçe'nin maç programı...

17 Temmuz Perşembe

22:00 Fenerbahçe-Portimonense (S Sport Plus)

20 Temmuz Pazar

22:00 Fenerbahçe-UD Leiria (S Sport Plus)

23 Temmuz Çarşamba

22:00 Fenerbahçe-Al Ittihad (S Sport Plus)

26 Temmuz Cumartesi

20:00 Fenerbahçe-Benfica (S Sport Plus)

30 Temmuz Çarşamba

20:30 Fenerbahçe-Lazio (S Sport Plus)