Fenerbahçe'nin eski hocasının evine füze isabet etti! Resmi açıklama geldi

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İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırılarında, Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Dimitris Itoudis'in kaldığı binanın da isabet aldığı açıklandı.

Bina hasar alırken, saldırı anında Yunanistan'da bulunan Dimitris Itoudis'in fiziksel olarak zarar görmediği açıklandı.

Yetkililer, binada maddi hasar oluştuğunu ancak Itoudis'in dairesinin nispeten iyi durumda olduğunu duyurdu.

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe Beko'nun başantrenörlüğünü yapan Dimitris Itoudis şu an İsrail Premier Ligi ekiplerinden Hapoel Tel Aviv'in başantrenörlüğünü yapıyor.

Resmi açıklama geldi

Hapoel Tel Aviv kulübü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Itoudis'in evinin doğrudan isabet almadığını ve Dimitris Itoudis'in güvende olduğunu duyurdu.