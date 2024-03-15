Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor! Konferans Ligi kura çekimi ne zaman ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında Aston Villa, PAOK, Fiorentina, Viktoria Plzen, Club Brugge, Olympiakos ve Lille yer alıyor.
Futbolseverler Fenerbahçe'nin rakiplerinin belli olacağı kura çekimi hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Kura çekiminin ne zaman gerçekleştirileceği ve hangi kanaldan yayınlanacağı internette araştırılıyor.
Peki, kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kura çekiminin detayları...
Kura çekimi ne zaman?
Konferans Ligi kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi 15 Mart Cuma (bugün) günü TSİ 16.00'da başlayacak.
Kura çekimi TV8,5 ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.