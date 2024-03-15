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Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor! Konferans Ligi kura çekimi ne zaman ve hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor! Konferans Ligi kura çekimi ne zaman ve hangi kanalda? Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi için geri sayım başladı. İşte kura çekiminin detayları...