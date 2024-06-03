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Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına dair araştırmalar son günlerde hız kazandı.
Ülkemizi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe turnuvaya 2. Ön Eleme Turu’ndan katılacak.
Fenerbahçe, 2. Ön Eleme Turu’nda İsviçre Ligi’ni 2. sırada bitiren Lugano ya da Sırbistan Ligi’ni 2. sırada tamamlayan Partizan ile eşleşecek.
Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman? İşte merak edilen o tarih...
2. ön eleme turu maçları ne zaman?
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda ilk maçlar 23-24 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 30-31 Temmuz'da oynanacak.