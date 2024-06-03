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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu’ndan katılacak olan Fenerbahçe'nin ön eleme maçlarını ne zaman oynayacağı merak ediliyor. İşte o tarih...