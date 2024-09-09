Fenerbahçe’nin yıldızı Allan Saint-Maximin bakın neden kafa bandı takıyor Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı önemli transferlerden biri olan Allan Saint-Maximin'in maçlara kafa bandıyla çıkması merak konusu oldu. Bakın bu bandın altında yatan sır neymiş...

Kübra Kireççi

Fenerbahçe’nin bu sezon en çok dikkat çeken transferlerden biri Allan Saint-Maximin.

Bu yaz Al-Ahli’den 1 yıllığına kiralanan Fransız futbolcu, hem sahadaki performansıyla hem de enerjisiyle Sarı-lacivertli taraftarların gönlünü kazandı.

4 sene forma giydiği Newcastle United’da büyük başarı yakalayan Maximin, aynı başarıyı Al Ahli’de de sürdürmüştü.

30 Haziran 2025 tarihine kadar Fenerbahçe için ter dökecek.

Allan Saint-Maximin’in sık sık kafa bandı takması ise taraftarların gözünden kaçmıyor. Peki bu kafa bandının ardındaki sır ne?

MAXİMİN NEDEN BANDANA TAKIYOR?

Fransız oyuncu geçtiğimiz senelerde GOAL ile yaptığı bir röportajda neden kafa bandı taktığını açıkladı.

Dövüş sanatlarına ilgi duyan Maximin, dövüş sanatları hakkında 1993 yılında popüler olan bir filmden ilham alarak kafa bandı taktığını belirtti.

Maximin, röportajında “Özellikle öne çıkmaya çalışmıyorum. Örneğin saç bandajı takan Karate Kid'i, tenisçileri ve ayrıca Manga’yı da her zaman sevmişimdir. Manga, [Japon çizgi romanları ve romanları] dünyasında, saç bandajı takan efsanevi karakterler var.” sözlerini kullandı.