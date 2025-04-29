Feng Shui’ye göre evinize şans ve bolluk getireceğine inanılan 10 bitki...

Hüseyin Topuz
Çin kökenli eski bir öğreti olan Feng Shui, yaşam alanlarında enerjinin dengelenmesini amaçlayan bir felsefedir.
Bu felsefeye göre doğru bitkileri doğru yerlere yerleştirmek, evdeki şansı, bereketi ve huzuru artırabiliyor.
Uzmanlara göre bazı bitkiler yalnızca dekoratif değil, aynı zamanda pozitif enerjiyi çekme gücüne sahip.
İşte Feng Shui prensiplerine göre evinize bolluk, şans ve dinginlik getirecek 10 uğurlu bitki…
Para Ağacı – Zenginlik sembolü
Şans Bambusu – Bereketi çağırır
Yeşim Bitkisi – Para ve dostluk getirir
Orkide – Aşk ve uyum sağlar
Barış Çiçeği – Huzur verir
Kasımpatı – Mutluluk yayar
Aloe Vera – Kötü enerjiyi emer
Kauçuk Bitkisi – Refahı simgeler
Paşa Kılıcı – Negatif enerjiyi uzaklaştırır
Lavanta – Rahatlatır, huzur verir