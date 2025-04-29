Feng Shui’ye göre evinize şans ve bolluk getireceğine inanılan 10 bitki...

Hüseyin Topuz

Çin kökenli eski bir öğreti olan Feng Shui, yaşam alanlarında enerjinin dengelenmesini amaçlayan bir felsefedir.

Bu felsefeye göre doğru bitkileri doğru yerlere yerleştirmek, evdeki şansı, bereketi ve huzuru artırabiliyor.

Uzmanlara göre bazı bitkiler yalnızca dekoratif değil, aynı zamanda pozitif enerjiyi çekme gücüne sahip.

İşte Feng Shui prensiplerine göre evinize bolluk, şans ve dinginlik getirecek 10 uğurlu bitki…

Para Ağacı – Zenginlik sembolü

Şans Bambusu – Bereketi çağırır

Yeşim Bitkisi – Para ve dostluk getirir

Orkide – Aşk ve uyum sağlar

Barış Çiçeği – Huzur verir

Kasımpatı – Mutluluk yayar

Aloe Vera – Kötü enerjiyi emer

Kauçuk Bitkisi – Refahı simgeler

Paşa Kılıcı – Negatif enerjiyi uzaklaştırır

Lavanta – Rahatlatır, huzur verir