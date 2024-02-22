Fenomen dizinin sevenlerini üzecek haber! RTÜK, Kızılcık Şerbeti’ne cezayı kesti… Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’ne acımadı. Diziye usulsüzlükten ceza kesildi. İşte, cezanın tüm detayları…

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Show TV’nin reyting rekortmeni olan dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında sevenlerini üzecek bir gelişme yaşandı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) fenomen diziye ceza kesti.

RTÜK, diziye ilişkin vatandaşlardan gelen "dizideki başörtülü kadınlara yaptırılan İsrail menşeili ürün reklamlarıyla ilgili" şikayetler üzerine Kızılcık Şerbeti dizisine ceza kesti.

Dizi hakkında detaylı bir rapor hazırlandı. Hazırlanan raporda yapımda yer alan ürün yerleştirme uygulamalarının usulsüz olduğunu tespit edildi ce cezai yaptırım uygulandı.

Ayrıca, ürün yerleştirme kurallarına göre reklamı yapılan markaya odaklanılmaması gerekirken, dizinin senaryosunun anılan tanıtıma göre uyarlandığı belirlendi.