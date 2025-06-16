FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda dev maç TRT 1'de! İşte şifresiz yayınlanacak o maç...

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FIFA tarafından düzenlenen 2025 Kulüpler Dünya Kupası, ABD'nin ev sahipliğinde başladı.

6 Konfederasyondan 32 takımın 8 grupta mücadele ettiği turnuvada, gruplarında ilk iki sırayı alan 16 ekip son 16 turuna çıkacak.

Dünya futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvalarından biri olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 15-22 Haziran 2025 tarihleri arasında 30 karşılaşma oynanacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçlarının ülkemizdeki yayıncısı bilindiği üzere TRT oldu. Birbirinden keyifli müsabakalar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak ekrana gelecek.

Futbolseverler bugün şifresiz olarak ekrana gelecek maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Peki, 16 Haziran Pazartesi günü TRT 1 ekranlarında şifresiz yayınlayacak maçlar hangisi? İşte maç programı..

16 Haziran Pazartesi

22:00 Chelsea - Los Angeles FC (TRT 1)