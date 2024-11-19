FIFA ve UEFA’dan Kritik Karar: 2026 Dünya Kupası’na Katılamayacaklar

Haber Merkezi

FIFA ve UEFA, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle Rusya'nın futbol takımlarına yönelik cezaları sürdüreceklerini duyurdu.

Rus basınından Match TV'nin haberine göre; FIFA ve UEFA, Rusya Milli Takımı ve kulüplerinin tüm uluslararası futbol müsabakalarına katılımını engellemeye devam edecek.

Bu karar, Rusya'nın 2026 Dünya Kupası’na katılma şansının tamamen sona erdiği anlamına geliyor.

Ukrayna ve Rusya arasında çıkan savaş sebebiyle Rusya Milli Takımı ve Rus kulüpleri 2022 yılından bu yana UEFA ve FIFA organizasyonlarına katılamıyor.

2026 DÜNYA KUPASI NEREDE OYNANACAK?

Futbolun en prestijli turnuvası 2026 Dünya Kupası, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

2026 Dünya Kupası, futbol dünyasında bir ilk olarak, aynı anda üç farklı ülkenin sahalarında oynanacak.

Turnuvanın açılış maçı, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak ve turnuva boyunca en heyecanlı karşılaşmalar, bu geniş coğrafyada yer alan stadyumlarda oynanacak.

Turnuvanın final maçı ise Los Angeles'ta yer alan ünlü SoFi Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.