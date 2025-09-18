Filenin Efeleri namağlup: Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası son 16 turunda Hollanda ile eşleşti. Maçın detayları ise merak konusu oldu. İşte, Türkiye-Hollanda erkek voleybol maçı bilgileri...