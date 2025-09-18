Filenin Efeleri namağlup: Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta?

Filipinler'in başkenti Manila'da devam eden FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda adını namağlup son 16 turuna yazdıran A Milli Erkek Voleybol Takımımızın rakibi belli oldu.
Milli takım, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen şampiyonada Kanada'yı 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı.
G Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi, B Grubu 2'ncisi Hollanda oldu.
Müsabakayı kaçırmak istemeyenler, Türkiye-Hollanda maçı bilgilerini araştırıyor.
Milliler, Hollanda'yı yenmesi durumunda organizasyon tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıracak.
Peki; Türkiye-Hollanda erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte yayın detayları...
TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI 2025
Türkiye-Hollanda son 16 turu karşılaşması, 20 Eylül Cumartesi günü TSİ 10.30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.