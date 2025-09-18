Abone ol: Google News

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası son 16 turunda Hollanda ile eşleşti. Maçın detayları ise merak konusu oldu. İşte, Türkiye-Hollanda erkek voleybol maçı bilgileri...

Yayınlama Tarihi: 18.09.2025 10:00
Filenin Efeleri namağlup: Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta?

Filipinler'in başkenti Manila'da devam eden FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda adını namağlup son 16 turuna yazdıran A Milli Erkek Voleybol Takımımızın rakibi belli oldu.

Milli takım, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen şampiyonada Kanada'yı 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı.

G Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi, B Grubu 2'ncisi Hollanda oldu.

Müsabakayı kaçırmak istemeyenler, Türkiye-Hollanda maçı bilgilerini araştırıyor.

Milliler, Hollanda'yı yenmesi durumunda organizasyon tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıracak.

Peki; Türkiye-Hollanda erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte yayın detayları...

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI 2025

Türkiye-Hollanda son 16 turu karşılaşması, 20 Eylül Cumartesi günü TSİ 10.30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

