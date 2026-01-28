Filenin Sultanları VNL takvimi 2026: Milletler Ligi maçları ne zaman, hangi salonda? Biletler satışta mı?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de 2018'de ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de üçüncülük, 2023'te ise şampiyonluk elde etti.

Şimdi ise gözler VNL 2026 sezonunda.

Filenin Sultanları'nı sahada izlemek isteyenler için maç takvimi ve bilet detayları araştırılıyor.

Sultanlar; Brezilya, Türkiye ve Japonya etaplarında mücadele edecek.

Peki; VNL 2026 maçları ne zaman? Biletler satışta mı? İşte VNL 2026 takvimi ve biletleri...

VNL 2026 MAÇ TAKVİMİ

Filenin Sultanları'nın programı açıklandı:

1. Hafta: Brezilya (3-7 Haziran)

2. ⁠Hafta: Türkiye (17-21 Haziran)

3. ⁠Hafta: Japonya ( 8-12 Temmuz)

4. ⁠Finaller: Çin (22-26 Temmuz)

VNL 2026 TÜRKİYE TAKVİMİ

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre, organizasyonun maçları 17-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

BİLETLER SATIŞTA MI

Filenin Sultanları VNL 2026 Ankara maçları için bilet satış tarihi henüz açıklanmadı. Volleyball World'e göre diğer şehirler için baharda satış bekleniyor.