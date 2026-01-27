Kombiden "çıt çıt" gelen sese dikkat: Nedeni bu olabilir...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Havalar soğudu, kombilerin derecesi yükseldi.

Isınmada olmazsa olmaz kombiler evin sıcaklığını yükseltmeye ve korumaya yarıyor.

Ancak kış aylarında kombi arızaları da çok sık yaşanıyor.

Tam performans ve uzun saatler çalışan kombiler, arızaları aslında önceden belli ediyor.

Bazen gelen tuhaf sesler, bu arızaların habercisi oluyor.

ÇIT ÇIT SESİNE DİKKAT

Kombiden gelen tıkırtı ya da çıt çıt seslerinin hafife alınmaması gerekir.

Özellikle genleşme tankındaki basınç dengesizlikleri, tesisat içinde suyun sağlıklı şekilde dolaşamamasına neden olabilir. Bu durum hem ısınma performansını düşürür hem de kombinin daha fazla zorlanarak çalışmasına yol açar.

Zamanla gevşeyen bağlantılar veya aşınan parçalar, sesle birlikte su kaçaklarına ya da daha ciddi mekanik arızalara dönüşebilir.

Yapılacak profesyonel bir inceleme, hem güvenli kullanım sağlar hem de kış boyunca kesintisiz ve verimli bir ısınma konforu sunar.