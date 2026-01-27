Kombiden "çıt çıt" gelen sese dikkat: Nedeni bu olabilir...

- Soğuk havalarda kombilerde arızalar sık görülmekte, bu arızalar genelde çıt çıt gibi tuhaf seslerle kendini belli eder.
- Özellikle genleşme tankındaki basınç sorunları ve tesisat içindeki su dolaşım problemleri ısınma performansını düşürebilir.
- Kombideki seslerin dikkate alınması ve profesyonel bir inceleme yapılması, güvenli ve kesintisiz bir ısınma sağlar.
Havalar soğudu, kombilerin derecesi yükseldi.
Isınmada olmazsa olmaz kombiler evin sıcaklığını yükseltmeye ve korumaya yarıyor.
Ancak kış aylarında kombi arızaları da çok sık yaşanıyor.
Tam performans ve uzun saatler çalışan kombiler, arızaları aslında önceden belli ediyor.
Bazen gelen tuhaf sesler, bu arızaların habercisi oluyor.
ÇIT ÇIT SESİNE DİKKAT
Kombiden gelen tıkırtı ya da çıt çıt seslerinin hafife alınmaması gerekir.
Özellikle genleşme tankındaki basınç dengesizlikleri, tesisat içinde suyun sağlıklı şekilde dolaşamamasına neden olabilir. Bu durum hem ısınma performansını düşürür hem de kombinin daha fazla zorlanarak çalışmasına yol açar.
Zamanla gevşeyen bağlantılar veya aşınan parçalar, sesle birlikte su kaçaklarına ya da daha ciddi mekanik arızalara dönüşebilir.
Yapılacak profesyonel bir inceleme, hem güvenli kullanım sağlar hem de kış boyunca kesintisiz ve verimli bir ısınma konforu sunar.