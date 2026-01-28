Manchester City - Galatasaray CANLI İZLE: Şampiyonlar Ligi Dev Maç şifresiz yayınlanacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının son karşılaşmaları başlıyor.

Galatasaray, lig aşamasındaki 8. ve son hafta mücadelesinde zorlu rakibi Manchester City’ye konuk olmaya hazırlanıyor.

Dev karşılaşma öncesinde taraftarlar ve sporseverler, maçın oynanacağı tarih ve saat ile birlikte yayın bilgilerini araştırmaya başladı.

Manchester City – Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi heyecanı 28 Ocak Çarşamba akşamı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

Galatasaray’ın, İngiltere temsilcisi Manchester City’ye konuk olacağı kritik karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak.

Dev mücadele, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak ve dijital platform Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE



