Filenin Sultanları'na Yeni Kaptan: O İsim Üstlenecek...

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Vodafone Sultanlar Ligi, VakıfBank’ın şampiyonluğu ile tamamlandı.
Ligin sona ermesinin ardından gözler Voleybol Milletler Ligi’ne çevrildi.
Sultanlar, Milletler Ligi’nin ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.
Kaptan Eda Erdem’in Filenin Sultanları’nın Milletler Ligi’nde yer almama kararının ardından, yeni kaptan da merak konusu oldu.
İŞTE YENİ KAPTAN
Eda Erdem'in yokluğunda Filenin Sultanları’nın kaptanının Eczacıbaşı Dynavit’in liberosu Simge Aköz’ün olacağı belirtildi.