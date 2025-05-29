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Filenin Sultanları'na Yeni Kaptan: O İsim Üstlenecek...

Filenin Sultanları'na Yeni Kaptan: O İsim Üstlenecek... Eda Erdem'in yokluğunda Filenin Sultanları'na kaptanlık edecek olan isim netleşti.