Filistin devletini hangi ülkeler tanıyor? Türkiye, Filistin’i ne zaman tanıdı? Filistin devletini tanıyan ülkeler dünya genelinde her geçen yıl artıyor. Peki hangi ülkeler Filistin’i resmen tanıyor? Türkiye, Filistin’i devlet olarak ne zaman tanıdı? İşte detaylar...