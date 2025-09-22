Filistin devletini hangi ülkeler tanıyor? Türkiye, Filistin’i ne zaman tanıdı?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde 10 ülke Filistin devletini tanıma kararı aldı.
Filistin Devleti’nin tanınması sembolik olarak büyük bir önem taşırken İsrail üzerindeki baskının artmasını sağlayacaktır.
İsrail tarafından Gazze şeridine yapılan saldırılar devam ederken Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeler yeniden gündeme geldi.
Peki, Filistin devletini tanıyan ülkeler hangileri? İşte, Filistin’i devlet olarak tanıyan ülkeler…
Filistin devletini tanıyan ülkeler hangileri?
Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeden 147’si Filistin devletini tanımaktadır.
Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya, Belçika, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Andorra ve San Marino, New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulunda Filistin Devleti’ni tanıdıklarını duyurmaya hazırlanıyor.
Türkiye, Filistin'i ne zaman devlet olarak tanıdı?
Türkiye, Filistin Ulusal Konseyi tarafından sürgünde ilan edilen Filistin Devleti’ni 15 Kasım 1988 tarihinde ilan edildiği gün tanıyan ilk ülkeler arasında yer almıştır.