FİNAL MAÇI! Türkiye - İtalya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Japonya ile karşılaştı.,
Yarı final maçında Japonya ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
Japonya'yı devirmeyi başaran Filenin Sultanları tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı.
Filenin Sultanları finalde İtalya ile kozlarını paylaşacak. Dev final maçı ile ilgili aramalar hız kazandı.
Peki, Voleybol Dünya Şampiyonası final maçı ne zaman? İşte, Türkiye - İtalya maçının bilgileri...
Türkiye - İtalya maçı ne zaman?
Türkiye - İtalya, Dünya Şampiyonası final maçı 7 Eylül Pazar (bugün) günü saat 15.30'da oynanacak.
Türkiye - İtalya maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.