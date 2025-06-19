Final serisi 2. maç: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında oynanan serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Büyük heyecana sahne olması beklenen final serisi maçları basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Final serisinin ikinci maçı Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak. Peki, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka final serisi ikinci maçı ne zaman?
İşte zorlu maçın detayları...
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman?
Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak olan final serisi ikinci maçı 19 Haziran Perşembe (bugün) günü saat 20.30’da oynanacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak zorlu müsabaka beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.