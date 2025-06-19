Final serisi 2. maç: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında karşı karşıya gelecek. İşte zorlu maçın bilgileri...