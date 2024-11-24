Fincanları 5 dakika bekletin, tüm sararmaları giderin...

Yağmur Dinç

Porselen fincan ve kupalarda çay kahve tüketmenin zevki bir yana, zaman içerisinde sararması can sıkıcıdır.

Kupaları ilk günkü haline getirmek isteyenler toplansın! Bu yöntem sayesinde ne çay kalacak, ne kahve...

İşte sararan bardakları temizleyen en etkili yöntem...

Çay ve kahve nedeniyle sararan porselen veya cam kupaları temizlemek için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz:

Karbonat-sirke yöntemi

İlk olarak kupanın içine biraz karbonat serpin.

Üzerine birkaç damla beyaz sirke ekleyin. Karbonat ve sirke reaksiyona girerek köpürmeye başlayacaktır.

Birkaç dakika bekledikten sonra, yumuşak bir fırçayla veya süngerle kupayı ovun. Son olarak kupayı suyla iyice durulayın.

Limon suyu-karbonat yöntemi

Kupanın içine bir yemek kaşığı karbonat koyun.

Üzerine yarım limonun suyunu sıkın.

Karışım köpürecektir. Bu karışımı birkaç dakika bekletin, ardından bir fırça veya süngerle nazikçe ovalayın. Kupayı suyla durulayın.

Beyaz sirke

Kupayı sirke ile doldurun ve birkaç dakika bekletin.

Ardından yumuşak bir fırça veya süngerle ovun ve bol suyla durulayın.

Beyaz sirke, lekeleri ve sararmaları çözmede etkili olabilir.

Diş macunu

Bir miktar beyaz diş macununu bir diş fırçasına sürün.

Kupayı nazikçe ovun, özellikle sararmış alanlara dikkat edin.

Sonrasında iyice durulayın.