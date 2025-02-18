Fırıncılar çok kızacak! Bu yöntem kurabiyeleri taptaze tutuyor...

Yağmur Uçar

Tuzlu kurabiyeler, iyi muhafaza edilmediği takdirde yumuşar ve bayatlar.

Pastaneden alınmış gibi kurabiye yapmak istiyorsanız, harcına ne ekleyeceğinize dikkat edin.

Bazı ipuçları ile kurabiyelerin yumuşamasını engellemek mümkün ancak o malzeme en etkilisi!

Hamur ustaları sır gibi saklıyor, fırıncılar kimseye söylemiyor.

İşte kurabiyeyi tazecik tutacak olan o ipucu...

İŞTE PÜF NOKTASI

Sirke, özellikle asidik özellikleri sayesinde hamurun pH dengesini değiştirir ve bu da kurabiyelerin daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olabilir.

Ayrıca, sirke, şekerle reaksiyona girerek kurabiyelerin kıvamını iyileştirebilir ve nemi koruyabilir.

Sirke eklerken dikkat etmeniz gereken şey, miktarın fazla olmamasıdır çünkü sirkenin tadı baskın olabilir. Genellikle, tarifte kullanılan sıvı malzemelerin küçük bir kısmı kadar sirke (örneğin 1 çay kaşığı) eklemek yeterlidir.