Fırıncıların meşhur sosu! Yumurta sarısı yerine sürün, bakın nasıl kızarıyor...

Yağmur Uçar

Ramazan pidesini kendi yapanlar, hamurunu yaptıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürüp fırına veriyor.

Ancak birçok kişi bu yumurta kokusundan rahatsız olabiliyor.

Pideleri kızartacak olan yumurtasız bir yöntem, fırıncılar tarafından sır gibi saklanıyor.

İşte o gizli pide sosu...

PİDE ŞİFASI

Ramazan pidesi fırına verilmeden önce üzerine fırıncıların ‘şifa’ adını verdikleri bir sıvı sürülür. Şifa, pidenin üzerine sürülen un ve su karışımının kaynaması ile elde edilen bir karışımdır.

Yumurta yerine kullanılabilir ve pidenin hem pişkin hem de yumuşak olmasını sağlar.