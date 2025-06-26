Fıstık Gibi Müjde! Türk Lezzeti Resmen Tescillendi: Turistlerin Favorisi...

Gaziantep’in meşhur Antep Fıstık Ezmesi Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi tescil alan 36’ıncı ürün oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

FISTIK GİBİ MÜJDE

Bakan Kacır başlattıkları Uluslararası Coğrafi İşaret seferberliğinin sonuçlarını almaya devam ettiklerini söyleyerek, "Antep Fıstık Ezmesi, Avrupa Birliği’nde tescillenen 36’ıncı coğrafi işaretimiz oldu. Emeği geçen tüm paydaşları kutluyor, bu güzel gelişmenin gastronomi şehri Gaziantep’imiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonumuzla, geleneksel değerlerimizin ulusal ve uluslararası markalaşma sürecini desteklemeyi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Yumaklı ise, Antep Fıstık Ezmesinin Avrupa sofralarında hak ettiği yeri alacağını belirterek, "Fıstık gibi müjde" ifadelerini kullandı.