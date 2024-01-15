Fiyatı şoke etti! Vikunya yünü nedir, hangi hayvandan elde edilir? Dünyanın en kaliteli tekstil ve giyim zincirlerinden biri olan İtalyan Loro Piana'nın kullandığı "Vikunya yünü" sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, vikunya nedir? Vikunya yünü özelliği nedir? Hangi hayvandan alınır? İşte bilgiler...

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Dünyaca ünlü marka Loro Piana'nın satışa sunduğu 'Vikunya' yününden üretilen kaban, sosyal medyayı şoke etti.

Fiyatı 1 milyon 321 bin 920 TL güncel kur ile birlikte 45.000 dolar olan Vikunya yünü kaban, dudakları uçuklattı.

Kullanıcılar, Vikunya yünü nedir ve özelliği nelerdir merak ediyor.

Aynı zamanda Vikunya'nın hangi hayvan olduğu da arama motorlarında araştırılıyor.

Peki, Vikunya yünü nedir? Vikunya yünü hangi hayvandan elde edilir? Detaylar haberimizde...

Vikunya nedir

Vikunya (Vicugna vicugna), Güney Amerika'ya özgü, ormanlıksız ve yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan bir otlayan hayvan türüdür.

Vikunya, Lama cinsine ait bir hayvandır ve alpaka, lama ve guanako gibi diğer Güney Amerika otlayıcılarıyla akrabadır.

İnce ve yumuşak kürkü, özellikle boyun ve göğüs bölgesinde yoğunlaşan, vikunya yünü olarak adlandırılan özel bir tüy türüne sahiptir.

Vikunya yünü

Vikunya yünü, kılın ince yapısı ve özel bir dokusu nedeniyle değerlidir. Bu yün, diğer yün türlerine kıyasla daha hafif ve sıcaktır.

Vikunya yünü, lüks giyim ve tekstil ürünlerinde kullanılmaktadır. Bu nedenle, genellikle yüksek kaliteli ve pahalı giyim markalarının koleksiyonlarında bulunabilir.