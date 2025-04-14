Fiyatını duyan işe atılacak! Ticari otomobil fiyat listesi 2025: Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota...

Yağmur Uçar

Hafif ticari araç sahibi olmak isteyenler, ay ay fiyatları takip ediyor.

Nisan 2025 için birçok marka modellerinde fiyat güncellemesi yaptı.

Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota, Peugeot, Citroen ve Renault gibi dünyaca ünlü markaların popüler modellerin fiyatları belli oldu.

Geniş bir fiyat aralığı sunan modeller, alıcıların merak konusu oldu.

İşte ticari araçlarda nisan fiyatları...

FORD YENİ TOURNEO 2025

Kombi, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel, Benzin Trend - 1.153.300 TL

Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe - 1.244.200 TL

Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Deluxe - 1.354.400 TL

Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium - 1.483.400 TL

Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Active - 1.553.600 TL

Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 1.318.900 TL

Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe - 1.421.400 TL

Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Titanium - 1.543.300 TL

Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Active - 1.617.000 TL

Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Titanium - 1.348.700 TL

VOLKSWAGEN CADDY FİYATLARI 2025

Caddy Style - Caddy 2.0 TDI 122 PS Style DSG - 1.672.200 TL

Caddy Life - Caddy 2.0 TDI 122 PS Life DSG - 1.488.200 TL

Caddy Impression - Caddy 2.0 TDI 122 PS Impression DSG - 1.387.200 TL

Caddy Cargo 2.0 TDI 122 PS DSG - 1.212.200 TL

Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI 122 PS DSG - 1.233.200 TL

FIAT DOBLO FİYATLARI 2025

Easy 1.2 110 HP PureTech E6.4 Easy Manuel Benzin - Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.159.900 TL

Easy 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 Easy Manuel Dizel - Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.294.900 TL

Premio 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 Premio Manuel Dizel - Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.394.900 TL

Premio 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT Premio Otomatik Dizel - Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.489.900 TL

CITROEN BERLINGO FİYATLARI 2025

1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Plus (Model Yılı: 2025) Nakit İndirimli Fiyat: 1.273.000 TL

1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Plus Max (Model Yılı: 2025) Nakit İndirimli Fiyat: 1.399.000 TL

1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Plus Max (Model Yılı: 2025) Nakit İndirimli Fiyat: 1.499.000 TL

OPEL COMBO FİYATLARI 2025

1.5 130 HP Dizel MT6 Essential - Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY25): 1.213.900 TL

1.5 130 HP Dizel AT8 Esential - Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY25): 1.303.900 TL

1.5 130 HP Dizel AT8 Edition - Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY25): 1.460.900 TL

1.5 130 HP Dizel AT8 Ultimate - Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY25): 1.646.900 TL