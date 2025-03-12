Fiyatlar dip yaptı: Toz deterjan, pirinç, çay, salça... BİM 18-19 Mart Aktüel

Haber Merkezi

BİM 18-19 Mart 2025 tarihli indirim kataloğunu yayımladı.

Bakım ürünlerinde, cildinizin ihtiyacı olan en kaliteli markalar, artık BİM raflarında.

Yüz bakımından saç bakımına, makyaj malzemelerinden vücut bakımına kadar geniş bir ürün yelpazesi, her ihtimale yönelik seçenekler sunuyor.

Ayrıca temizlik ürünleri, bakliyat, süt ve peynir ürünleri, atıştırmalıklar indirimli fiyatlarıyla satışa sunulacak.

Teknoloji severler için ise Monster markasının efsane oyuncu bilgisayarları katalogda yer alıyor.

Hem performans hem de tasarım anlamında rakipsiz olan Monster bilgisayarlar, 19 Mart itibarıyla BİM mağazalarında satışa çıkacak.

İşte BİM 18-19 Mart indirim kataloğu: