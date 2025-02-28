Fiyatlar tam yarı yarıya düştü! İşte ŞOK 1 Mart Aktüel Katalog

Haber Merkezi

ŞOK Market, 1 Mart 2025 aktüel kataloğu ile teknoloji tutkunlarını sevindirecek büyük kampanyalar sunuyor.

Samsung ve TCL televizyonlar, Xiaomi ve Vivo akıllı telefonlar, taşınabilir projeksiyon cihazı ve 3D yazıcı gibi birçok ürün avantajlı fiyatlarla satışa çıkıyor.

ŞOK, yalnızca büyük elektronik ürünlerde değil, kasa arkası ürünlerinde de büyük fırsatlar sunuyor.

Gıda, temizlik, kişisel bakım ve ev ihtiyaçlarına yönelik birçok üründe %50’ye varan indirimler müşterileri bekliyor.

Bu büyük indirimleri kaçırmamak için 1 Mart’ta en yakın ŞOK mağazasına uğramayı unutmayın.

İşte ŞOK 1 Mart indirimli ürünler: