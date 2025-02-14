Ford, Audi, Jeep… 180 binden fazla araç geri çağrıldı: Yangın riski var

Haber Merkezi

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Samsung pilleri kullanan bazı otomobillerin yangın riski taşıdığını belirterek geri çağrılmasına karar verdi.

Samsung’un açıklamasına göre, Ford, Audi ve Stellantis Grubu’na ait toplam 180.196 araç bu durumdan etkileniyor.

155.096 araçla en büyük etkilenen üretici Stellantis olurken, geri çağırma listesinde 2020-2024 Jeep Wrangler 4xe ve 2022-2024 Jeep Grand Cherokee 4xe plug-in hibrit modelleri de bulunuyor.

Yetkililer, bu araç sahiplerinin gerekli kontrolleri yaptırmaları ve güvenlik önlemlerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

SAMSUNG PİLLERİ YANGIN RİSKİ TAŞIYOR

NHTSA, Samsung pillerinde tespit edilen bir üretim hatasının yangın riski oluşturabileceğini açıkladı.

Özellikle pil hücrelerindeki ayırıcının hasar görmesi, anottan katoda istenmeyen bir etkileşim oluşturabiliyor ve bu durum araçlarda yangına yol açabiliyor.

Samsung’un incelemelerine göre, 2020-2024 Ford Escape ve 2021-2024 Lincoln Corsair modelleri bu sorundan etkileniyor.

Volkswagen ve Samsung ise Audi marka araçlardaki sorunun tam olarak ne olduğunu henüz açıklamadı.

Ancak, geri çağırılan araçlar arasında 2022 Audi A7 ve 2022-2023 Audi Q5 modelleri bulunuyor.

Şu an için soruna kesin bir çözüm bulunmadığı belirtilirken, Ford araçları bir tehlike tespit ettiğinde gösterge panelinde "Hemen Güvenli Bir Şekilde Durun" uyarısını verecek.