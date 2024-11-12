Ford gemileri yaktı: 500 bin TL’lik desteği açıkladı

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Ford, Kasım ayında Türkiye pazarında büyük bir kampanya başlatarak, sıfır araç almak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor.

Focus Sedan, Courier, Transit ve Tourneo Custom gibi dikkat çeken modelleriyle geniş bir müşteri kitlesine hitap eden Ford, manuel versiyonlar için faizsiz taksit imkanı sağlıyor.

Ford’un bu özel kampanyası, Kasım ayı boyunca geçerli olacak ve alıcılar, faizsiz taksit avantajıyla yeni araçlarını alabilecekler.

İşte kampanyanın detayları…

500.000 TL’YE KADAR DESTEK

Ford, Focus model otomobillerde sunacağı özel kampanyayla dikkatleri üzerine çekiyor. 5 Kasım 2024 itibariyle başlayan kampanya, 30 Kasım 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

Bireysel müşteriler için Focus alımlarında 300.000 TL’ye kadar, 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Kampanyanın, belirtilen tarihlerde geçerli olduğu ve Ford'un değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğu bildirildi.

Ticari amaçla araç almak isteyen şirketler için de cazip fırsatlar mevcut. 500.000 TL’ye kadar, 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanı sunan kampanya, şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik finansman sağlayacak.

Ancak kampanyadan yararlanmak isteyen şirketlerin, FKasko veya Bakım Paketi satın alması gerektiği ifade ediliyor. Başvurular, Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılacak ve aylık taksit tutarı 41.666,67 TL olarak hesaplandı.