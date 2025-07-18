Ford’un popüler modeli artık üretilmeyecek: Stoklar tükeniyor…

Bir döneme damgasını vuran ve kompakt sınıfta yıllardır güçlü bir oyuncu olan Ford Focus ST, otomobil severlere veda ediyor.

İngiltere’den gelen resmi açıklamalarla birlikte, bu ikonik modelin üretiminin tamamen durdurulduğu bildirildi.

Stoklarda kalan son araçlarla birlikte Focus ST için yolun sonu gelmiş olacak.

SADECE 170 ADET KALDI

Ford’un yüksek performanslı hatchback modeli Focus ST, artık yeni siparişe kapalı. Üretimin sonlandığı İngiltere'den gelen bilgilere göre, piyasada yalnızca 170 adet araç kaldı.

Bu stoklar tükendiğinde, Focus ST otomotiv tarihindeki yerini tamamen alacak.

FOCUS TAMAMEN SAHNEYİ TERK EDİYOR

Sadece ST değil, Focus model ailesinin tamamı için de yolun sonu göründü. Ford, Kasım 2025 itibarıyla Focus adını taşıyan hiçbir yeni model üretmeyecek.

Küresel ölçekte alınan bu karar, markanın elektrikli araçlara yönelmesi ve maliyet baskılarının artmasıyla şekillendi.

TÜRKİYE’DE ST’YE HASRET KALDIK

Focus ST, Türkiye pazarında resmi olarak uzun süredir yer almıyor. Performansa dayalı motor seçenekleri ve ithalat vergileri, bu modeli yerli kullanıcı için ulaşılmaz hale getirmişti.

Halihazırda satışta olan donanımlı Focus hatchback modellerinin bile 2,2 milyon TL’nin üzerinde fiyatlarla sunulması, performans serilerinin neden piyasadan çekildiğini açıklıyor.

1998’DE BAŞLADI, 2025’TE BİTTİ

İlk kez 1998’de tanıtılan Ford Focus, güvenlikten sürüş konforuna kadar sunduğu pek çok özellikle kompakt sınıfta fark yaratmıştı. Ancak otomotiv dünyasının değişen rotası, Focus efsanesini de geride bırakıyor.