Format değişiyor! İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Fransız ekibi Lille’e mağlup olarak Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi muhtemel rakipleri…

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Fenerbahçe, Fransa'nın Lille takımına yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti, ama Avrupa macerası bitmedi.

Sarı-lacivertliler, şimdi yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

FORMAT DEĞİŞTİ

Bu sezon UEFA, turnuvalarda büyük bir değişikliğe giderek yeni bir format uygulamaya başladı. Artık Avrupa Ligi’nde 36 takım yer alacak ve her takım sadece 8 maça çıkacak.

Fenerbahçe, kura çekerken 2. torbada yer alacak ama bu pek önemli değil çünkü her takım, kendi torbasından iki rakiple eşleşip toplamda 8 maç oynayacak. Bu maçların 4’ü evde, 4’ü ise deplasmanda olacak.

Ligi ilk 8 sırada bitiren takımlar doğrudan son 16 turuna geçecek, 9 ile 24. sıradaki ekipler ise Play-Off turunda birbirleriyle karşılaşacak.

Peki, Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakipleri kimler olacak?

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Avrupa Ligi'nde eleme aşaması sürerken, Fenerbahçe'nin potansiyel rakipleri de yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Fanatik’te yer alan habere göre; Jose Mourinho’nun geçmişte çalıştığı dört büyük kulüp – Porto, Manchester United, Tottenham ve Roma – Fenerbahçe’nin rakipleri arasında yer alıyor.

Ayrıca, Avrupa'nın diğer güçlü takımları da dikkat çekiyor. Frankfurt, Sociedad, Lyon, Olympiakos, Athletic Bilbao ve Nice gibi takımlar da Fenerbahçe'nin karşılaşabileceği muhtemel rakipler arasında.