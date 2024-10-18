Formula 1 Amerika Grand Prix ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz
Formula 1'de 2024 sezonunun 19. yarışı olan Amerika Grand Prix'i hakkında aramalar hız kazandı.
2024 Formula 1 Dünya Şampiyonasında rekabet son hız devam ediyor. Formula 1'de bu hafta Amerika Grand Prix'i heyecanı yaşanacak.
Formula 1'de bu sezonun 19. yarışı olan Amerika Grand Prix'i için geri sayım başladı.
Peki Formula 1 Amerika Grand Prix'i saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
İşte merak edilen soruların yanıtları...
Formula 1 Amerika Grand Prix ne zaman?
Formula 1 Amerika Grand Prix'i 20 Ekim Pazar günü saat 22:00'de başlayacak. Formula 1 Amerika Grand Prix'i beIN SPORTS 4 ve F1 TV kanallarından naklen yayınlanacak.