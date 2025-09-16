Formula 1 Azerbaycan GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 tutkunlarının heyecanla beklediği 2025 sezonunun 17. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix’si için geri sayım başladı.

Takvimin en dikkat çekici yarışlarından biri olan Azerbaycan Grand Prix’si büyük heyecana sahne olacak.

Bakü Şehir Pisti'nde gerçekleşecek olan bu mücadelede sürprizlere açık yarış şartları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatacak.

Peki, 2025 Formula 1 Azerbaycan GP ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte, Azerbaycan Grand Prix’sinin detayları…

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si ne zaman?

Formula 1 2025 Azerbaycan Grand Prix'si, 19-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yarış programı şu şekilde;

1. Antrenman Seansı: 19 Eylül Cuma, 11:30

2. Antrenman Seansı: 19 Eylül Cuma, 15:00

3. Antrenman Seansı: 20 Eylül Cumartesi, 11:30

Sıralama Turları: 20 Eylül Cumartesi, 15:00

Yarış: 21 Eylül Pazar 14:00

Yarış, Türkiye'de beIN Sports Tod TV ve beIN Connect platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.