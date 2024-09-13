Formula 1 Azerbaycan Grand Prix ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz
Formula 1'de 2024 sezonunun 17. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'i hakkında aramalar hız kazandı.
2024 Formula 1 Dünya Şampiyonasında rekabet son hız devam ediyor. Formula 1'de bu hafta Azerbaycan Grand Prix'i heyecanı yaşanacak.
Formula 1'de bu sezonun 17. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'i için geri sayım başladı.
Peki Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
İşte merak edilen soruların yanıtları...
Formula 1 Azerbaycan Grand Prix ne zaman?
Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i 15 Eylül Pazar günü saat 14:00'te başlayacak. Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i beIN SPORTS 4 ve F1 TV kanallarından naklen yayınlanacak.