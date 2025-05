Haber Merkezi

Hız tutkunlarının nefes bile almadan takip ettiği Formula 1’de heyecan veren yarış rekabeti sürüyor. Sezonun 8. yarışı geride kalırken İspanya’da düzenlenecek olan 9. yarış için araştırmalar başladı.

8. yarışının kazananı Norris olurken, ikinci Ferrari'den Leclerc, üçüncü ise yine McLaren'den Piastri oldu. Gözler şimdi İspanya’da düzenlenecek olan 9. yarışa kilitlenmiş durumda.

Formula 1 takvimine göre İspanya’da düzenlenecek olan Grand Prix için tarih araştırmaları hız kazandı. Peki, Formula 1 İspanya GP ne zaman? Formula 1 GP sıralama turu yarışı saat kaçta, hangi kanalda?

FORMULA 1 İSPANYA GP NE ZAMAN?

Formula 1 İspanya GP, 4.657 km'lik Circuit de Barcelona-Catalunya'da 1 Haziran saat 16:00’da yapılacak.

30 ve 31 tarihinde antrenman seanslarının yapılacağı yarış için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yarışı an be an takip etmek isteyen hız tutkunları ise beIN SPORTS 4 üzerinden izleyebilecek.