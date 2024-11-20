Formula 1 Las Vegas Grand Prix ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Formula 1'de 2024 sezonunun 22. yarışı olan Las Vegas Grand Prix'i hakkında aramalar hız kazandı.

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonasında rekabet son hız devam ediyor. Formula 1'de bu hafta sonu Las Vegas Grand Prix'i heyecanı yaşanacak.

Sezonun 22. yarışı olan Las Vegas GP’si, geçen yılki havalı geri dönüşünün ardından arka arkaya ikinci kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak.

Bu yıl Amerika’da gerçekleştirilecek üçüncü yarış olacak Las Vegas GP’si, aynı zamanda bu sezon Amerika kıtasında düzenlenecek son yarış olacak.

Formula 1'de bu sezonun 22. yarışı olan Las Vegas Grand Prix'i için geri sayım başladı.

Peki Formula 1 Las Vegas Grand Prix'i saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte merak edilen soruların yanıtları...

Formula 1 Las Vegas Grand Prix ne zaman?

Formula 1 Las Vegas Grand Prix'i 24 Kasım Pazar günü saat 09:00'da başlayacak.

Formula 1 Las Vegas Grand Prix'i beIN SPORTS 4 ve F1 TV kanallarından naklen yayınlanacak.