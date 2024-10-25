Formula 1 Meksika Grand Prix ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Formula 1'de 2024 sezonunun 20. yarışı olan Meksika Grand Prix'i hakkında aramalar hız kazandı.

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonasında rekabet son hız devam ediyor. Formula 1'de bu hafta Meksika Grand Prix'i heyecanı yaşanacak.

Deniz seviyesinin 2.200 metre yukarısında yer alan Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'nde gerçekleştirilen Meksika Grand Prix'si, sezonun en zorlu ve keyifli yarışlarından biri olacak.

Formula 1'de bu sezonun 20. yarışı olan Meksika Grand Prix'i için geri sayım başladı.

Peki Formula 1 Meksika Grand Prix'i saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte merak edilen soruların yanıtları...

Formula 1 Meksika Grand Prix ne zaman?

Formula 1 Meksika Grand Prix'i 27 Ekim Pazar günü saat 23:00'te başlayacak.

Formula 1 Meksika Grand Prix'i beIN SPORTS 4 ve F1 TV kanallarından naklen yayınlanacak.